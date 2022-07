Ferrara, pensionata di 62 anni morta in casa per avvelenamento. Donna sospettata trattenuta in caserma (Di sabato 30 luglio 2022) Una Donna italiana di 62 anni, vedova e madre di una figlia, è stata avvelenata nella sua abitazione in via Ortigara, a Ferrara . È successo nella notte. Il corpo della vittima era in posizione seduta,... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022) Unaitaliana di 62, vedova e madre di una figlia, è stata avvelenata nella sua abitazione in via Ortigara, a. È successo nella notte. Il corpo della vittima era in posizione seduta,...

