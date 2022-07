la_dolly08 : @CadoSullaLuna L'assassino si chiama Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. - ProDocente : Ferlazzo, l’assassino di Civitanova Marche: «Chiedo scusa alla famiglia di Alika Ogorchukwu» - carloarbini51 : RT @Corriere: Nigeriano ucciso: «Inseguito e finito a mani nude». L’aggressore: «Chiedo scusa alla famiglia» - folucar : RT @casamacombo: L'identità dell'assassino di Alika Ogorchukwu ha già cominciato a far discutere e creare distinguo come mi confermava Lore… - ArmandaGelsomin : RT @InesGiochi: Trovo sia vergognoso che mentre Filippo Ferlazzo atterrava Alika Ogorchukwu, nel centro di #CivitanovaMarche , nessuno abbi… -

corriereadriatico.it

lavorava da poche settimane in una fonderia di ...della politica "È una giornata terribile per la violenza inaudita e per'... "sarà processato e farà i conti con la giustizia e, ...... un operaio di 32 anni - Fabrizio, salernitano - che dal ... "il cittadino nigeriano chiedeva'elemosina poi si è ... Una preghiera per Alika e un abbraccio alla sua famiglia, per... Sit-in nigeriano sul luogo dell'omicidio a Civitanova