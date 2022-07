Federica Pellegrini segreto svelato, non può proprio farne a meno: LORO esistono – FOTO (Di sabato 30 luglio 2022) Una consapevolezza che l’accompagna da anni. Presenze inquietanti nella sua vita quotidiana, Federica Pellegrini lo sa e lo dichiara. Grande atleta, agonista invincibile e bellissima donna, pregi della Divina Federica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 30 luglio 2022) Una consapevolezza che l’accompagna da anni. Presenze inquietanti nella sua vita quotidiana,lo sa e lo dichiara. Grande atleta, agonista invincibile e bellissima donna, pregi della Divina… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ianimavola : ho visto due post di federica pellegrini e tania cagnotto in cui insegnavano ai bimbi nuoto e tuffi ... ora, magari… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Federica Pellegrini maestra di nuoto: «Chissà se questa è la strada». Lezioni prima delle nozze - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #200sl Momenti record, momenti di Fede: è come se il tempo si fosse fermato…: Ve… - SportRepubblica : Federica Pellegrini insegnante di nuoto per un giorno: 'Chissà che non sia questa la mia strada' - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Federica Pellegrini maestra di nuoto: «Chissà se questa è la strada». Lezioni prima delle nozze -