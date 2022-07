Famiglia travolta da un 20enne in moto sul lungomare di Bari: morto il padre, ricoverato il figlio di 7 anni (Di sabato 30 luglio 2022) Una Famiglia che attraversava la strada è stata travolta da una moto guidata da un 20enne: il padre 47enne è morto, il bambino di 7 anni è ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico del Policlinico, ma non è in pericolo di vita. La madre invece è rimasta illesa. L’incidente è avvenuto sul lungomare Cristoforo Colombo nel rione Santo Spirito di Bari attorno alla mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale: il motocilista di 20 anni è ora indagato per omicidio stradale. Il padre è morto sul colpo, investito mentre attraversava la strada a piedi. Il figlio è stato subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Unache attraversava la strada è statada unaguidata da un: il47enne è, il bambino di 7in codice rosso all’ospedale pediatrico del Policlinico, ma non è in pericolo di vita. La madre invece è rimasta illesa. L’incidente è avvenuto sulCristoforo Colombo nel rione Santo Spirito diattorno alla mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale: ilcilista di 20è ora indagato per omicidio stradale. Ilsul colpo, investito mentre attraversava la strada a piedi. Ilè stato subito ...

agro24tw : Famiglia travolta da moto: papà muore, grave il figlio - serenel14278447 : Bari, famiglia travolta da uno scooter sul lungomare: muore il papà che fa scudo al figlio ora in ospedale. Illesa… - AnsaPuglia : Famiglia travolta da moto a Bari, papà muore, bambino è grave. Stava attraversando la strada quando è piombato il m… - Trmtv : Famiglia travolta da moto sul lungomare di Bari Santo Spirito: morto padre 47enne, ferito in codice rosso figlio - LaStampa : Bari, famiglia travolta da uno scooter sul lungomare: muore il papà che fa scudo al figlio ora in ospedale. Illesa… -