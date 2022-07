Adnkronos : Stavano attraversando la strada quando sono stati travolti. #Bari #ultimora - PalermoToday : Famiglia investita da una moto: il papà fa da scudo al figlio e muore - romatoday : Famiglia investita da una moto: il papà fa da scudo al figlio e muore - telodogratis : Bari, famiglia investita da moto: muore il padre, ricoverato il figlio piccolo - zazoomblog : Ultime Notizie – Bari famiglia investita da moto: muore il padre ricoverato il figlio piccolo - #Ultime #Notizie… -

Un uomo di 47 anni è morto a Bari, la scorsa notte nel quartiere Santo Spirito, dopo essere stato investito insieme a moglie e figlio minorenne da una motocicletta mentre stavano attraversando a piedi ...Dramma a . Unache attraversava la strada è stata travolta da una guidata da un 20enne: il padre 47enne è morto, il bambino è ricoverato in codice rosso all'ospedale pediatrico, ma non è in pericolo di vita,...Un motociclista 20enne ha travolto una famiglia che stava attraversando sulle strisce pedonali ... condotta da un 20enne, li ha investiti. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è ...Dramma a Bari. Una famiglia che attraversava la strada è stata travolta da una moto guidata da un 20enne: il padre 47enne è morto, il bambino è ricoverato in codice rosso all'ospedale pediatrico, ma ...