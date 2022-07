Fai attenzione all’insalata di riso potrebbe diventare tossica! Ecco come non correre rischi! (Di sabato 30 luglio 2022) Quante volte preparando il riso, esageriamo con le quantità? Spesso, o sempre? In fondo pensiamo che se avanza, sarà perfetta l’indomani. Ed in effetti, è così, ma a patto di conservarlo correttamente, altrimenti potrebbe diventare tossico e causare problematiche non indifferenti a carico dell’apparato digerente. Questo emerge da un comunicato divulgato dal National Health Service britannico. Perché? A quali trasformazioni chimiche può andare incontro? E come dobbiamo comportarci con gli avanzi perché non vadano sprecati? Curiose? Iniziamo! Fai attenzione all’insalata fredda: il riso avanzato potrebbe farti molto male se non lo conservi correttamente. Quando ci troviamo di fronte a riso avanzato, il problema non è certo il fatto di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 30 luglio 2022) Quante volte preparando il, esageriamo con le quantità? Spesso, o sempre? In fondo pensiamo che se avanza, sarà perfetta l’indomani. Ed in effetti, è così, ma a patto di conservarlo correttamente, altrimentitossico e causare problematiche non indifferenti a carico dell’apparato digerente. Questo emerge da un comunicato divulgato dal National Health Service britannico. Perché? A quali trasformazioni chimiche può andare incontro? Edobbiamo comportarci con gli avanzi perché non vadano sprecati? Curiose? Iniziamo! Faifredda: ilavanzatofarti molto male se non lo conservi correttamente. Quando ci troviamo di fronte aavanzato, il problema non è certo il fatto di ...

lucaros07574943 : @angelo25771504 @mariobianchi18 @M49liberorso Hai ragione hanno già iniziato a distribuire tessere e a creare campi… - angelicadisogno : RT @angelicadisogno: @dianadep1 @1Atsuhimerose2 @marmelyr @neblaruz @ampomata @BrindusaB1 @Spiros209 @peac4love @djolavarrieta @vvgcabras @… - DrinhoAle : @Mikelone8080 @PaolaRgnm Beh attenzione a sottovalutare l'alternativa Leeds. Sei in premier campionato top in Europ… - sirgolly : RT @filogabri: 'È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno per i vicoli di Roma ha scritto una canzone.' Il #1Marzo 2012 ci lasciava… - fainformazione : Attenzione: scoperte nuove app pericolose su Android Secondo quanto emerso da un recente rapporto di sicurezza, so… -