Fabio Volo | «Colleziono statue di Gesù | a casa ho altari e candele dove prego e medito ogni giorno»

(Di sabato 30 luglio 2022) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a. Nato a Brescia, ha mamma bergamasca, nonno cremonese e vive a Milano. Racconta di sentirsi profondamente lombardo. «Questo fa sì che mi senta profondamente lombardo. Noi lombardi non abbiamo quella cosa dei siciliani, dei pugliesi e dei sardi che si identificano nella loro regione e quando si incontrano all’estero si “riconoscono”. No, noi non diciamo mai: “Ciao, sono lombardo”. Ci identifichiamo di più nella città, nel comune: siamo milanesi, bergamaschi, di Sondrio. O di Brescia, come me». Qual è il suo tratto più «lombardo»? «Noi lombardi siamo poco mediterranei, più vicini ai tedeschi. La cultura mediterranea ha un ritmo di vita più lento e lamentoso, mentre noi siamo più vicini al pragmatismo tedesco. Se ci succede qualcosa, cerchiamo subito di risolvere il problema, abbiamo una grande ...

Fabio Volo: «Le vacanze con i miei Non c'erano soldi, ci andavo con l'oratorio»