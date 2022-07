F1, Ungheria: pole di Russel (Mercedes) poi le due Ferrari di Sainz e Leclerc (Di sabato 30 luglio 2022) Con un giro mozzafiato George Russell sorprende tutti e conquista la pole position del GP di Ungheria. E' la prima pole in carriera per il pilota britannico della Mercedes che ha preceduto le due ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022) Con un giro mozzafiato Georgel sorprende tutti e conquista laposition del GP di. E' la primain carriera per il pilota britannico dellache ha preceduto le due ...

SkySportF1 : ?? FANTASTICO GEORGE RUSSELL? ?? Prima pole position in carriera I risultati ? - SkySportF1 : ?? LATIFI CON IL TEMPO MIGLIORE ?? Che Williams RISULTATI ? - SkySportF1 : ? COLPO DI SCENA IN UNGHERIA LIVE ? - vivereitalia : F1 Gp Ungheria 2022, Russell in pole - pciccarone : F.1 GP UNGHERIA Russell pole a sorpresa con la Mercedes davanti alle due Ferrari -