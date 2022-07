F1, Toto Wolff: “Voto 3 alla stagione Mercedes ma torneremo a vincere” (Di sabato 30 luglio 2022) Secondo Toto Wolff la prima parte della stagione della Mercedes merita “Voto tre”. Il team principal, durante il week-end del Gran Premio d’Ungheria, ha spiegato la motivazione ai taccuini de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Non perché non abbiamo ancora vinto, ma perché non abbiamo rispettato le nostre aspettative. Non siamo stati abbastanza veloci, abbiamo fallito – prosegue l’austriaco – Non comprendiamo perché la macchina sia lenta, abbiamo cominciato a spendere soldi solo quando si è deciso di ridurre i saltellamenti. Abbiamo speso poco, spalmando gli investimenti lungo la stagione senza introdurre pacchetti corposi. Rispettiamo il budget cap: abbiamo ingegneri finanziari che monitorano ogni penny che spendiamo, nessuna deroga”. Nessun dubbio invece su Hamilton. “Lewis è un grande, ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Secondola prima parte delladellamerita “tre”. Il team principal, durante il week-end del Gran Premio d’Ungheria, ha spiegato la motivazione ai taccuini de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Non perché non abbiamo ancora vinto, ma perché non abbiamo rispettato le nostre aspettative. Non siamo stati abbastanza veloci, abbiamo fallito – prosegue l’austriaco – Non comprendiamo perché la macchina sia lenta, abbiamo cominciato a spendere soldi solo quando si è deciso di ridurre i saltellamenti. Abbiamo speso poco, spalmando gli investimenti lungo lasenza introdurre pacchetti corposi. Rispettiamo il budget cap: abbiamo ingegneri finanziari che monitorano ogni penny che spendiamo, nessuna deroga”. Nessun dubbio invece su Hamilton. “Lewis è un grande, ...

