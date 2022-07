F1 | Mekies | “Ordini di scuderia? La Ferrari viene prima di tutto”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 luglio 2022) “di? Siamo sempre stati chiari, il nostro obiettivo è ottenere il miglior risultato per il team. Ladi, si arriverà a un punto in cui sarà necessario concentrarsi su un pilota, non significa aspettare la matematica ma un punto in cui si pensa sia la cosa più giusta da fare“. Così Laurent, direttore sportivo della, in conferenza stampa durante il Gran Premio dell’Ungheria di Formula 1. Non solo Leclerc, ma anche un Carlos Sainz in grande crescita. “Se ora è il leader? Sappiamo di avere due ottimi piloti e vogliamo che vincano il più possibile – prosegue – Sainz sta vivendo una striscia di week-end molto positivi da Silverstone. Non è stato un segreto che la macchina non si addiceva all’inizio, ...