F1, la Red Bull potrebbe sostituire il motore della vettura di Max Verstappen: nessuna penalità all’orizzonte (Di sabato 30 luglio 2022) Sostituzione del motore per la Red Bull di Max Verstappen? E’ un’eventualità. L’olandese, impegnato quest’oggi nelle qualifiche del GP d’Ungheria di F1, si è dovuto accontentare della decima piazza. Nella Q3, prima un tentativo non andato a buon fine e poi un problema tecnico sulla RB18 l’hanno costretto a questo piazzamento. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal collega Erik van Haren sul suo profilo Twitter, la scuderia di Milton Keynes potrebbe pensare di sostituire un componente della power unit o l’unità per intero. Verstappen, infatti, aveva riscontrato un’avaria legata all’uso della potenza. Si pensava a una problematica della batteria. Van Haren ha avanzato l’ipotesi del cambio anche completo del ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Sostituzione delper la Reddi Max? E’ un’eventualità. L’olandese, impegnato quest’oggi nelle qualifiche del GP d’Ungheria di F1, si è dovuto accontentaredecima piazza. Nella Q3, prima un tentativo non andato a buon fine e poi un problema tecnico sulla RB18 l’hanno costretto a questo piazzamento. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal collega Erik van Haren sul suo profilo Twitter, la scuderia di Milton Keynespensare diun componentepower unit o l’unità per intero., infatti, aveva riscontrato un’avaria legata all’usopotenza. Si pensava a una problematicabatteria. Van Haren ha avanzato l’ipotesi del cambio anche completo del ...

