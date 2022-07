F1 | Horner | “Partnership con Porsche? Marchio fenomenale ma dipende da nuove power unit”

(Di sabato 30 luglio 2022) Sollecitato sull’acquisizione del 50% delle quote di Red Bull da parte dellaper il 2026, il team principal Chrisesce allo scoperto. “Un dialogo salutare, molto positivo che stiano pensando di entrare in Formula 1 ma ci sono delle condizioni prima di avere progressi concreti. Innanzitutto le prossime regole su, se le condizioni saranno eque per nuovi entranti rispetto ai protagonisti attuali. La Fia sta lavorando sodo su questo aspetto, a quel punto saremo in grado di sederci insieme a un tavolo. Immagino sarà un processo lungo – racconta nella conferenza durante il Gran Premio dell’Ungheria – Un’azienda comeè enorme, con une grandissima tradizione. Ognideve aderire al dna Red ...

L'indicazione pare dunque chiara: l'ufficialità della partnership con Porsche è destinata ad arrivare ... ANNUNCIO RINVIATO Il weekend del GP Austria è in corso, ma l'appuntamento al Red Bull Ring non farà da teatro all'annuncio dell'attesa partnership tra la scuderia guidata da Chris Horner e la Porsche. Precedentemente si pensava che la gara di casa della Red Bull, nonché l'unica che si disputa in un paese di lingua tedesca, fosse l'occasione per l'annuncio. Red Bull team principal Christian Horner admits that the team could join forces with Porsche in Formula 1 in the future.