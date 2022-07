F1 | Ferrari e Leclerc all’attacco di una pole importantissima Attenzione però alla pioggia

Leggi su oasport

(Di sabato 30 luglio 2022) Ci sarà da divertirsi questo pomeriggio in occasione delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, 13ma competizione del Mondiale F1 2022. I tre turni che ci apprestiamo a commentare saranno cruciali all’interno di una pista molto particolare come quella magiara in cui notoriamente è complesso superare. L’Hungaroring non perdona, un circuito tortuoso che ha dei punti in cui il pilota ed una monoposto ben bilanciata possono fare la differenza. Per farsi una minima idea basta guardare il secondo settore, paragonato da molti a Monaco. Per ovvi motivi le differenze sono notevoli, un segmento in cui ogni errore può costare in successione con una rapida serie di pieghe in successione. Le prove libere di ieri hanno mostrato a più riprese che laha tutte le carte in regola per puntare-position con il monegasco Charles ...