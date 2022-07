F1 | Ferrari beffata da Russell La Mercedes è rinata? Gli scenari per la gara

Leggi su oasport

(Di sabato 30 luglio 2022) Giorni di roboanti dichiarazioni in merito alla volontà di “fare doppietta sia in qualifica che in” (parole e musica di chi a Maranello ricopre ruoli di un certo rilievo) sono stati ridicolizzati da un protagonista inatteso. Stamattina solo un amante del rischio avrebbe puntato forte su Georgequale poleman del Gran Premio d’Ungheria. Oppure avrebbe potuto essere la classica scommessa tanto per provarci, mettendo sul piatto una cifra esigua. Invece il giovane britannico ha fatto saltare il banco, superando di 44 millesimi Carlos Sainz e di 19 centesimi Charles Leclerc, le cui contrite facce in occasione della foto di rito per i primi tre sintetizzavano alla perfezione lo stato d’animo della Scuderia. La qualifica odierna per laè una sconfitta, considerando come si sia inaspettatamente disputata sull’asciutto e ...