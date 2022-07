F1, Esteban Ocon: “Il nostro obiettivo è raggiungere la McLaren” (Di sabato 30 luglio 2022) Esteban Ocon ha espresso la sua opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, 13mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il francese ha concluso la sessione al quinto posto alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren), perfetto nel suo giro di qualifica. Il transalpino è pronto nella competizione di domani ad impensierire nuovamente le McLaren, un duello che ci ha tenuto compagnia anche al Paul Ricard. Alpine ha mostrato di avere tutte le carte in regola per impensierire il marchio di Woking, leggermente migliore in qualifica rispetto alla gara. Il compagno di squadra di Fernando Alonso ha riportato alla stampa ai microfoni di Canal+: “Il quinto posto è molto buono in vista di domani. Venerdì abbiamo provato molti set-up differenti ed ora siamo pronti per la gara. Non sono mai partito ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022)ha espresso la sua opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, 13mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il francese ha concluso la sessione al quinto posto alle spalle del britannico Lando Norris (), perfetto nel suo giro di qualifica. Il transalpino è pronto nella competizione di domani ad impensierire nuovamente le, un duello che ci ha tenuto compagnia anche al Paul Ricard. Alpine ha mostrato di avere tutte le carte in regola per impensierire il marchio di Woking, leggermente migliore in qualifica rispetto alla gara. Il compagno di squadra di Fernando Alonso ha riportato alla stampa ai microfoni di Canal+: “Il quinto posto è molto buono in vista di domani. Venerdì abbiamo provato molti set-up differenti ed ora siamo pronti per la gara. Non sono mai partito ...

