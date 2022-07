EYOF 2022, risultati 29 luglio: dodici medaglie per l’Italia nella quinta giornata (Di sabato 30 luglio 2022) Ieri, venerdì 29 luglio, nella quinta giornata di gare agli EYOF 2022 di Banská Bystrica, in Slovacchia, sono arrivate altre dodici medaglie per l’Italia: quattro ori, due argenti e sei bronzi sono confluiti nel carniere degli azzurrini, che è sempre più ricco. Ori dal nuoto con Emanuele Potenza nei 400 misti maschili, Filippo Bertoni nei 200 stile libero maschili e Giulia Pasi, Valentina Procaccini, Alice Dimaggio e Lucia Principi nella staffetta 4×100 misti femminili, e dalla ginnastica artistica con Martina Pieratti alle parallele asimmetriche femminili. Argenti dal nuoto con Lucia Principi nei 100 rana femminili e dal judo con Francesco Basso nei -100 kg maschili. Bronzi dal judo con Morgana De Paoli nei +78 kg ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Ieri, venerdì 29di gare aglidi Banská Bystrica, in Slovacchia, sono arrivate altreper: quattro ori, due argenti e sei bronzi sono confluiti nel carniere degli azzurrini, che è sempre più ricco. Ori dal nuoto con Emanuele Potenza nei 400 misti maschili, Filippo Bertoni nei 200 stile libero maschili e Giulia Pasi, Valentina Procaccini, Alice Dimaggio e Lucia Principistaffetta 4×100 misti femminili, e dalla ginnastica artistica con Martina Pieratti alle parallele asimmetriche femminili. Argenti dal nuoto con Lucia Principi nei 100 rana femminili e dal judo con Francesco Basso nei -100 kg maschili. Bronzi dal judo con Morgana De Paoli nei +78 kg ...

