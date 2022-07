EYOF 2022, l’Italia vince il medagliere! Pioggia di trionfi anche nell’ultima giornata (Di sabato 30 luglio 2022) Una conferma. l’Italia ha dato dimostrazione di grande vitalità e, dopo quanto ottenuto nei recenti Giochi del Mediterraneo di Orano dove il computo delle medaglie è stato notevolissimo (159 podi: 48 ori, 50 argenti e 61 bronzi), è spettato al Festival Olimpico della Gioventù Europea a Banska Bystrica (Slovacchia) prendere il testimone e anche in questa circostanza la selezione tricolore non ha deluso. La compagine giovanile italiana ha ottenuto ben 47 medaglie (21 ori, 12 argenti, 14 bronzi), 9 in più rispetto al precedente record di Gyor 2017 (38 medaglie 14 ori, 11 argenti, 13 bronzi). Un riscontro che ha distanziato le nazioni concorrenti. In seconda posizione nel medagliere ha concluso la Germania con 31 medaglie (9-8-14), mentre la Spagna ha completato la top-3 con 18 (8-6-4). In quest’ultima giornata di gare sono arrivati i ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Una conferma.ha dato dimostrazione di grande vitalità e, dopo quanto ottenuto nei recenti Giochi del Mediterraneo di Orano dove il computo delle medaglie è stato notevolissimo (159 podi: 48 ori, 50 argenti e 61 bronzi), è spettato al Festival Olimpico della Gioventù Europea a Banska Bystrica (Slovacchia) prendere il testimone ein questa circostanza la selezione tricolore non ha deluso. La compagine giovanile italiana ha ottenuto ben 47 medaglie (21 ori, 12 argenti, 14 bronzi), 9 in più rispetto al precedente record di Gyor 2017 (38 medaglie 14 ori, 11 argenti, 13 bronzi). Un riscontro che ha distanziato le nazioni concorrenti. In seconda posizione nel medagliere ha concluso la Germania con 31 medaglie (9-8-14), mentre la Spagna ha completato la top-3 con 18 (8-6-4). In quest’ultimadi gare sono arrivati i ...

