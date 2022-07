Eyof 2022 | la Giovane Italia in cima al Medagliere provvisorio

(Di sabato 30 luglio 2022) L’svetta sul, ad una giornata del termine, del Festival Olimpico della Gioventù Europea () di Banska Bystrica (Slovacchia), con 17 medaglie d’oro, 11 d’argento e 11 di bronzo migliorando così il bottino totalizzato a Gyor 2017 (14-11-13) ma soprattutto lasciando a Germania (7-7-13) e Spagna (7-6-2) che seguono un distacco difficilmente colmabile. Il nuoto ha collezionato in giornata sei podi con 3 ori 1 argento e 2 bronzi raggiungendo complessivamente le venti medaglie. Oro di Emanuele Potenza nei 400 misti, Filippo Bertoni nei 200 sl – alla sua quarta medaglia personale di cui la terza d’oro – e della staffetta femminile 4×100 misti composta da Giulia Pasi, Valentina Procaccini, Alice Dimaggio e Lucia Principi. Argento per Lucia Principi nei 100 rana mentre sono saliti sul terzo gradino del podio Andrea Miron nei ...

CarlottaRossi11 : Pallavolo Eyof - I giovani d'Italia cercano altri 2 ori nel magico luglio 2022 - IlPedaleRosa : 'EYOF' a Banska Bystrica, l'azzurra Temperoni di Bronzo nella prova su strada: - OA_Sport : Dodici podi per gli azzurrini - iVolleymagazine : Pallavolo Eyof - I giovani d'Italia cercano altri 2 ori nel magico luglio 2022 - zazoomblog : LIVE Italia-Bulgaria Finale EYOF in DIRETTA: gli azzurri con Porro Boninfante e Bovolenta puntano all’oro! Inizio a… -

Bronzi dal judo con Morgana De Paoli nei +78 kg femminili, dal nuoto con Andrea Miron nei 100 rana maschili e Daniele Del Signore, Andrea Miron, Alessandro Ragaini e Davide Passafaro nella staffetta 4 ...L'aspetto più importante sarà senza dubbio quello psicologico: Ituma e compagne dovranno dimostrare ancora una volta la loro splendida condizione di forma , proseguendo sulla falsa riga di quanto ...In corso la sesta e ultima giornata dell’atletica al Festival olimpico della gioventù europea a Banska Bystrica, in Slovacchia. L’Eyof è trasmesso in diretta video streaming su Italia Team Tv e su EOC ...Ultimate le semifinali di tornei di volley maschile e femminile sono stati definiti gli accoppiamenti delle finali della 16ª edizione dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso a Banská ...