Europei femminili 2022, Buehl negativa al Covid ma salta la finale Inghilterra-Germania (Di sabato 30 luglio 2022) Niente da fare per Klara Buehl, costretta a saltare la finale degli Europei femminili di calcio tra Inghilterra e Germania nonostante sia tornata negativa al Covid. Il giovane esterno tedesco, infatti, era stata costretta a saltare la semifinale contro la Francia, e il ct Martina Voss-Tecklenburg ha annunciato che al massimo potrà essere sugli spalti: "Ci atterremo al protocollo medico, lo dobbiamo a Klara, lo dobbiamo al suo club: è una nostra responsabilità e quindi non è possibile che sia nel gruppo dopo cinque giorni senza allenarsi". Buehl era stata tra le sorprese più belle della manifestazione continentale: miglior giocatrice all'esordio, con tanto di assist, contro l'Austria, ...

