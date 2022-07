"Esclusa l'Italia". Scampato il pericolo del razzo cinese (Di sabato 30 luglio 2022) Sembra che il nostro Paese abbia Scampato il pericolo di essere colpita dai frammenti in caduta libera sulla Terra. L'orario dell'impatto è stato anticipato alle 19:24 ore Italiane Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 luglio 2022) Sembra che il nostro Paese abbiaildi essere colpita dai frammenti in caduta libera sulla Terra. L'orario dell'impatto è stato anticipato alle 19:24 orene

