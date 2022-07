Escherichia coli in Emilia Romagna: allarme rientrato, stop al divieto di balneazione (Di sabato 30 luglio 2022) Ultime notizie sull’. Tutte le informazioni utili. Cessato l’allarme Escherichia coli sulle spiagge della Riviera Emilano-Romagnola, termina il divieto di balneazione sulla costa. È durato solo 24 ore il divieto di balneazione su 28 tratti della costa Emiliano romagnola a causa della presenza del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 30 luglio 2022) Ultime notizie sull’. Tutte le informazioni utili. Cessato l’sulle spiagge della Riviera Emilano-Romagnola, termina ildisulla costa. È durato solo 24 ore ildisu 28 tratti della costano romagnola a causa della presenza del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

