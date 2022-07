Enzo Paolo Turchi svela il suo dramma: "Prima di sposare Carmen Russo sono stato vittima di bullismo, ecco cosa mi dicevano" (Di sabato 30 luglio 2022) Enzo Paolo Turchi ha la danza nel sangue, ma la sua passione lo ha condotto anche a subire discriminazioni da alcune persone che non comprendevano la natura del suo talento. Ma ora con una grandissima carriera alle spalle, una bellissima moglie e collaborazioni di tutto rispetto, Enzo Paolo da una lezione a tutti coloro che lo hanno preso in giro. Il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi si è diplomato ancora giovanissimo alla scuola di Danza Classica del Teatro San Carlo rivelandosi un vero e proprio talento. Subito dopo il diploma viene scritturato in vari teatri italiani come La Fenice di Venezia e Il Comunale di Bologna. Dopo aver fatto la gavetta necessaria ha deciso di aprire la sua scuola di danza, la Prima di danza moderna ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 30 luglio 2022)ha la danza nel sangue, ma la sua passione lo ha condotto anche a subire discriminazioni da alcune persone che non comprendevano la natura del suo talento. Ma ora con una grandissima carriera alle spalle, una bellissima moglie e collaborazioni di tutto rispetto,da una lezione a tutti coloro che lo hanno preso in giro. Il ballerino e coreografosi è diplomato ancora giovanissimo alla scuola di Danza Classica del Teatro San Carlo rivelandosi un vero e proprio talento. Subito dopo il diploma viene scritturato in vari teatri italiani come La Fenice di Venezia e Il Comunale di Bologna. Dopo aver fatto la gavetta necessaria ha deciso di aprire la sua scuola di danza, ladi danza moderna ...

