Elezioni, Salvini: "Proporrò al centrodestra di mettere sul tavolo i nomi di alcuni ministri già prima del voto" (Di sabato 30 luglio 2022) "Va discusso con gli interlocutori, non voglio sparare ministri a caso sicuramente Proporrò al centrodestra che prima del voto i nomi di alcuni ministri vengano messi sul tavolo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa in stazione Centrale a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se la vicepresidente lombarda Letizia Moratti possa diventare ministro in caso di vittoria del centrodestra. "Per me gli italiani dovranno votare sapendo se vince la Lega con il centrodestra chi fa il ministro dell'Economia, degli Esteri, delle Infrastrutture. Quindi alcuni ministeri importanti dovranno essere messi sul tavolo".

