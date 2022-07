Elezioni politiche, Mastella annuncia le prime candidature nei collegi uninominali e plurinominali (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il segretario nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella, conferma l’avvio della raccolta delle firme da lunedì 1 agosto ed annuncia le prime candidature nei collegi maggioritari e nelle liste proporzionali. “Entro la fine della prossima settimana contiamo di ultimare la raccolta delle firme per la presentazione delle liste che presenteremo agli elettori in vista del voto del prossimo 25 settembre. Sui territori chiameremo all’impegno le migliori risorse ed energie del partito: per quanto riguarda la Provincia di Caserta, nel collegio maggioritario alla Camera di Caserta città sarà candidato Luigi Bosco, segretario regionale di Noi di Centro ed assessore nel capoluogo casertano, nel collegio maggioritario al Senato correrà la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il segretario nazionale di Noi di Centro, Clemente, conferma l’avvio della raccolta delle firme da lunedì 1 agosto edleneimaggioritari e nelle liste proporzionali. “Entro la fine della prossima settimana contiamo di ultimare la raccolta delle firme per la presentazione delle liste che presenteremo agli elettori in vista del voto del prossimo 25 settembre. Sui territori chiameremo all’impegno le migliori risorse ed energie del partito: per quanto riguarda la Provincia di Caserta, nelo maggioritario alla Camera di Caserta città sarà candidato Luigi Bosco, segretario regionale di Noi di Centro ed assessore nel capoluogo casertano, nelo maggioritario al Senato correrà la ...

