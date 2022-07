Elezioni politiche 2022, diretta. Grillo: «Alcuni di noi contagiati dagli zombie, ma vinceremo». Ministro D'Incà lascia M5s (Di sabato 30 luglio 2022) Elezioni politiche 2022. La diretta verso il voto del 25 settembre. Il giorno dopo lo stop alla deroga del secondo mandato per i parlamentari M5S, Beppe Grillo torna a parlare sul suo blog. Con un... Leggi su ilmattino (Di sabato 30 luglio 2022). Laverso il voto del 25 settembre. Il giorno dopo lo stop alla deroga del secondo mandato per i parlamentari M5S, Beppetorna a parlare sul suo blog. Con un...

