Elezioni | Letta | ' Salvini e Berlusconi si sono consegnati a Meloni'

(Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "In otto giorni è cambiato tutto, stiamo cercando di costruire una campagna elettorale, un progetto, una proposta. Il centrodestra è stato più rapido di noi. Per noi è più difficile, non perché siamo particolarmente incasinati, ma perché dall'altra partesi. Siarresi e la trattativa è durata un minuto". Così il leader del Pd Enrico, al Tg2 Post. "Entro le scadenze di agosto - assicura il segretario dem - sarà tutto pronto, e voglio che sia una campagna elettorale sui contenuti, propositiva".

Il leader, intervistato al Tg2, non chiude a Iv e lancia la sua proposta: 'Patrimoniale ai plurimilionari per finanziare una dote ai 18enni'. Grillo: 'Onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, ...Leggi anche2022 e Pd,alle prese con rebus alleati2022, Renzi al lavoro su liste: "Venderemo cara la pelle"2022, Calenda: "Coalizione al centro o con il Pd, entro ..."Abbiamo qualche giorno di tempo davanti" per ultimare le alleanze, "io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, bisogna andare di fronte a 60 milioni di italiani e dobbiamo essere convincenti" ...Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “E’ la mia grande sfida: far sì che il Pd diventi il primo partito tra i giovani e che vinca laddove il tema della prossimità e della distanza dai servizi essenziali è più ...