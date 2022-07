Elezioni, L’appello del Papa: “In politica ci vuole responsabilità civica. In questo secolo, l’Italia ha avuto venti governi” (Di sabato 30 luglio 2022) “responsabilità. responsabilità civica”. È L’appello che Papa Francesco ha rivolto alle forze politiche italiane in vista delle Elezioni del 25 settembre. Nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal viaggio in Canada, Bergoglio ha risposto anche alla domanda su come ha vissuto la caduta del governo di Mario Draghi. “Prima di tutto – ha spiegato il Papa – io non voglio immischiarmi nella politica interna italiana. Secondo: nessuno può dire che il presidente Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale. È stato presidente della Banca (Centrale Europea, ndr). Ha fatto una buona carriera. Io ho fatto una domanda soltanto a uno dei miei collaboratori: dimmi, quanti governi ha avuto l’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) “”. ÈcheFrancesco ha rivolto alle forze politiche italiane in vista delledel 25 settembre. Nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal viaggio in Canada, Bergoglio ha risposto anche alla domanda su come ha vissuto la caduta del governo di Mario Draghi. “Prima di tutto – ha spiegato il– io non voglio immischiarmi nellainterna italiana. Secondo: nessuno può dire che il presidente Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale. È stato presidente della Banca (Centrale Europea, ndr). Ha fatto una buona carriera. Io ho fatto una domanda soltanto a uno dei miei collaboratori: dimmi, quantiha...

