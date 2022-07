Elezioni, il Pd Napoli lancia la campagna: polemiche sugli assenti (Di sabato 30 luglio 2022) Sono 24 i candidati che il Pd di Napoli invia a Roma per l’ok, 24 nomi da giocarsi tra Camera e Senato, tra proporzionale e sfide maggioritarie tra Napoli e provincia. Una lista che e’ stata consegnata oggi al commissario della Campania del Pd Francesco Boccia dopo all’approvazione unanime al termine della direzione di Napoli che ha riunito i dem al Teatro Piccolo di Fuorigrotta, in un sabato mattina con la citta’ mezza deserta dai napoletani e occupata dai turisti, mentre al Teatro il Pd lancia la campagna elettorale “casa per casa”, come dice uno dei partecipanti, ricordando la tradizione e andando oltre il web. In campo, da primattore con i big locali, il ministro della Cultura, Dario Franceschini. “E’ una partita in salita – spiega dal palco Antonio Marciano, membro della direzione nazionale, che ... Leggi su ildenaro (Di sabato 30 luglio 2022) Sono 24 i candidati che il Pd diinvia a Roma per l’ok, 24 nomi da giocarsi tra Camera e Senato, tra proporzionale e sfide maggioritarie trae provincia. Una lista che e’ stata consegnata oggi al commissario della Campania del Pd Francesco Boccia dopo all’approvazione unanime al termine della direzione diche ha riunito i dem al Teatro Piccolo di Fuorigrotta, in un sabato mattina con la citta’ mezza deserta dai napoletani e occupata dai turisti, mentre al Teatro il Pdlaelettorale “casa per casa”, come dice uno dei partecipanti, ricordando la tradizione e andando oltre il web. In campo, da primattore con i big locali, il ministro della Cultura, Dario Franceschini. “E’ una partita in salita – spiega dal palco Antonio Marciano, membro della direzione nazionale, che ...

