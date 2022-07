Elezioni, Grillo ammette: “Gli zombie ci hanno contagiato”. Ma niente terzo mandato. A casa Fico, Taverna, Bonafede, Crimi (Di sabato 30 luglio 2022) Grillo: "Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall'inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 30 luglio 2022): "Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall'inizio di dover combattere controche avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci" L'articolo proviene da Firenze Post.

