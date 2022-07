Elezioni del 25 settembre, anche Valentino Rossi in politica? (Di sabato 30 luglio 2022) Secondo l’ultimo sondaggio effettuato dall’Istituto Demopolis, nell’ultimo Barometro Politico, nella corsa per il 25 settembre Fratelli d’Italia è ancora la forza politica favorita, che raccoglierebbe il maggiore consenso tra gli elettori. E il Pd quindi sfodera gli artigli e fa proposte azzardate. Dopo Francesco Totti, adesso sembra che potrebbe scendere in politica accanto ai dem un altro sportivo: Valentino Rossi. I dem pescano dal mondo dello sport possibili candidati per le Elezioni del 25 settembre. Sarebbe un colpaccio, per il Pd. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, non molla la presa. Senza dimenticare che Valentino è stato già “messo in mezzo” da Ricci, facendo il testimonial per la candidatura della città pesarese a capitale italiana della ... Leggi su tvzap (Di sabato 30 luglio 2022) Secondo l’ultimo sondaggio effettuato dall’Istituto Demopolis, nell’ultimo Barometro Politico, nella corsa per il 25Fratelli d’Italia è ancora la forzafavorita, che raccoglierebbe il maggiore consenso tra gli elettori. E il Pd quindi sfodera gli artigli e fa proposte azzardate. Dopo Francesco Totti, adesso sembra che potrebbe scendere inaccanto ai dem un altro sportivo:. I dem pescano dal mondo dello sport possibili candidati per ledel 25. Sarebbe un colpaccio, per il Pd. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, non molla la presa. Senza dimenticare cheè stato già “messo in mezzo” da Ricci, facendo il testimonial per la candidatura della città pesarese a capitale italiana della ...

