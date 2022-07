Elezioni | Acerbo Prc | ' a Fratoianni e Bonelli Letta ha garantito 3 collegi sicuri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug (Adnkronos) - "Autorevoli giornalisti scrivono che alla base della decisione di Conte e del M5S e di SI-Verdi di non fare un terzo polo pacifista, sociale e ecologista ci sarebbe la paura dello sbarramento al 10% per le coalizioni". Lo scrive Maurizio, segretario di Rifondazione comunista - Sinistra Europea su Facebook. "Chiarisco: se una coalizione non raggiunge il 10 le liste che superano il 3 comunque eleggono. Cosa perderebbero se non superano il 10? Il recupero dei voti delle liste alleate che non raggiungono il 3. Ma se non c'è coalizione quei voti non li avrebbero lo stesso. Quindi non perdono nulla", spiega. "Sevogliono la coalizione con i draghiani (e deglutiscono pure Calenda) è semplicemente perchéha3 ...