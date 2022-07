Elezioni 2022, Salvini: “Prima del voto sul tavolo nomi ministri centrodestra” (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non voglio sparare ministri a caso e sicuramente proporrò al centrodestra che Prima del voto i nomi di alcuni ministri vengano messi sul tavolo”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in Stazione Centrale a Milano. “Per me gli italiani dovranno votare sapendo se vince la Lega con il centrodestra chi fa il ministro dell’Economia, degli Esteri, delle Infrastrutture quindi alcuni ministeri importanti dovranno essere messi sul tavolo degli italiani Prima del voto”, ha spiegato. “Però non fatemi coinvolgere Letizia Moratti – ha detto a chi gli chiedeva di un possibile ruolo come ministro della vicepresidente della ... Leggi su italiasera (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non voglio spararea caso e sicuramente proporrò alchedeldi alcunivengano messi sul”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a margine di un sopralluogo in Stazione Centrale a Milano. “Per me gli italiani dovranno votare sapendo se vince la Lega con ilchi fa il ministro dell’Ecoa, degli Esteri, delle Infrastrutture quindi alcuni ministeri importanti dovranno essere messi suldegli italianidel”, ha spiegato. “Però non fatemi coinvolgere Letizia Moratti – ha detto a chi gli chiedeva di un possibile ruolo come ministro della vicepresidente della ...

