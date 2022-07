Elezioni 2022, la mossa di Santoro: “Lo faccio io” | La situazione a sinistra: non solo PD (Di sabato 30 luglio 2022) In vista delle Elezioni politiche del 25 settembre è grande la confusione nel centrosinistra, che deve ancora ritrovare una propria identità dopo gli strappi che hanno portato alle dimissioni di Mario Draghi e alla fine del governo presieduto dall’ex capo della BCE. Tra i tanti che cercano di stimolare l’area di sinistra c’è anche Michele Santoro, giornalista e conduttore di tanti storici programmi come Sciuscià, Annozero e Samarcanda. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Santoro analizza il momento delicato e lamenta la mancanza di un partito “che non c’è e che non c’è mai stato”. Un’assenza talmente rumorosa da spingere il giornalista a mettersi anche a disposizione per fondare un nuovo partito, anche se Santoro tiene a fare delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 30 luglio 2022) In vista dellepolitiche del 25 settembre è grande la confusione nel centro, che deve ancora ritrovare una propria identità dopo gli strappi che hanno portato alle dimissioni di Mario Draghi e alla fine del governo presieduto dall’ex capo della BCE. Tra i tanti che cercano di stimolare l’area dic’è anche Michele, giornalista e conduttore di tanti storici programmi come Sciuscià, Annozero e Samarcanda. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica,analizza il momento delicato e lamenta la mancanza di un partito “che non c’è e che non c’è mai stato”. Un’assenza talmente rumorosa da spingere il giornalista a mettersi anche a disposizione per fondare un nuovo partito, anche setiene a fare delle ...

Rinaldi_euro : Controcorrente, Giulio Tremonti seppellisce la sinistra: “Non hanno un programma, solo violenza” - Il Tempo - fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - bendellavedova : Anche per smentire alcune ipotesi stampa, pure di oggi: @Piu_Europa ha stretto patto federativo con @Azione_it a ge… - PaoloX68 : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Insieme per il Futuro: accordo tra Di Maio e Tabacci - storico900 : RT @SkyTG24: #Governo, verso le elezioni. #Letta: 'Su Renzi nessun veto, dialogo con tutti'. DIRETTA -