Elettra Lamborghini | si gonfierà e farà bolle Disastro fisico | com' è ridotta proprio lì | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022)col polso tumefatto: l'artista ed ereditiera più famosa d'Italia si è confidata con i suoi fan sui social, non nascondendo il suo dolore. La giovane, mostrando la parte gonfia del suo corpo, ha spiegato che da circa un anno sta cercando di togliere alcuni tatuaggi fatti da giovanissima. Il procedimento, però, si sta rivelando più doloroso che mai, un calvario. La 28enne starebbe provando a togliere tre tatuaggi. Quello sul polso – un pesce colorato e la scritta Karack, che era il nome di uno dei suoi vecchi cavalli da corsa –, quello sul braccio - la dedica a Dagda, il cavallo che per diversi anni non riuscì a cavalcare per paura - e quello di un fulmine. La showgirl ha spiegato che la situazione non è migliorata dopo l'ultima seduta di laser: “Tre ore dopo, fa ancora male. Sie ...