Einaudi incanta Campocatino Grande inizio per Mont' Alfonso - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Una filosofia perfettamente consona con quella di uno dei compositori e pianisti più prestigiosi del panorama mondiale, Ludovico, che per il suo tour estivo ha scelto riserve naturali, parchi ...VAGLI DI SOTTO - Oltre 2.000 spettatori in uno degli luoghi più suggestivi delle Alpi Apuane (Lucca) per il concerto al tramonto di Ludovicoche ha inaugurato in festival Mont'Alfonso sotto le stelle. Tutto esaurito giovedì 28 luglio all'Oasi di Campocatino di Vagli Sotto (Lucca), a pochi metri dal Lago di Vagli che custodisce la "... Einaudi incanta Campocatino Grande inizio per Mont’Alfonso In oltre 2mila hanno partecipato alla sua esibizione all’interno della suggestiva cornice. Il festival prosegue stasera ...Oltre 2.000 spettatori in uno degli luoghi più suggestivi delle Alpi Apuane (Lucca) per il concerto al tramonto di Ludovico Einaudi che ha inaugurato in festival Mont’Alfonso sotto le stelle. Tutto es ...