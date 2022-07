È morto Roberto Nobile: da Distretto di Polizia al Commissario Montalbano i suoi ruoli indimenticabili (video) (Di sabato 30 luglio 2022) È morto improvvisamente, all’età di 74 anni, l’attore Roberto Nobile. Veronese di nascita ma ragusano d’origine e romano di adozione, ha lavorato per quasi quarant’anni nel cinema e nella televisione. Nel corso della sua carriera ha collaborato con registi come Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti ed Ermanno Olmi. Aveva ottenuto la popolarità in tv grazie ai ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Polizia e di Nicolò Zito nel Commissario Montalbano. Ha inoltre scritto nel 2008 il libro Col cuore in moto. Roberto Nobile aveva conquistato il cuore dei telespettatori con due personaggi iconici: nella serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri interpretava il ruolo di Nicolò Zito, il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) Èimprovvisamente, all’età di 74 anni, l’attore. Veronese di nascita ma ragusano d’origine e romano di adozione, ha lavorato per quasi quarant’anni nel cinema e nella televisione. Nel corso della sua carriera ha collaborato con registi come Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti ed Ermanno Olmi. Aveva ottenuto la popolarità in tv grazie aidi Antonio Parmesan indie di Nicolò Zito nel. Ha inoltre scritto nel 2008 il libro Col cuore in moto.aveva conquistato il cuore dei telespettatori con due personaggi iconici: nella serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri interpretava il ruolo di Nicolò Zito, il ...

Agenzia_Ansa : È morto Roberto Nobile, era il Nicolò Zito del commissario Montalbano. Tanti ruoli al cinema e in tv, da 'Distretto… - fanpage : È morto Roberto Nobile, l'attore aveva 75 anni ed era amatissimo per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Po… - repubblica : Morto l'attore Roberto Nobile, in tv era il giornalista amico di Montalbano. Al cinema con Avati, Amelio, Moretti e… - iamexemi : RT @fanpage: È morto Roberto Nobile, l'attore aveva 75 anni ed era amatissimo per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Polizia e Nic… - infoitcultura : Roberto Nobile: morto il Nicolò Zito di Montalbano, l'attore aveva 74 anni -