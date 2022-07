E’ giallo a Belluno | il bimbo morto in casa ha ingerito una sostanza tossica al parco?

(Di sabato 30 luglio 2022) Si sta cercando di capire che cosa è successo al piccolo èall’ospedale di Pieve di Cadore (). Il bambino, si è sentito male in, ed è stato subito portato in ospedale dai suoi genitori senza che immaginassero che cosa è accaduto. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvare il bambino ma non c’è stato nulla da fare. Il padre del piccolo è convinto che ilabbiaalunache possa aver causato la sua morte. Lo ha raccontato agli inquirenti che stanno indagando per comprendere che cosa davvero è successo al. Il papà del piccolo ha raccontato che lo ha visto alcon un po’ di terra in bocca ma non pensava che avessequalcosa. E invece il bambino ...

Corriere della Sera

commenta Èsulla morte di un bambino di 2 anni, deceduto all'ospedale di Pieve di Cadore () dopo essere stato colto da un malore in casa. Tra le possibili cause del decesso, c'è l'ipotesi che possa ...13.9 Cvenerdì, Luglio 29, 2022 Sign in / Join Facebook Twitter Home Cronaca/Politica Arte, ... No perditempo',grottesco brillante in 2 atti con canovaccio, regia, costumi e scenografie ... Belluno, muore bambino di 2 anni. Il padre: «Ha mangiato qualcosa nel parco». Aperta un’inchiesta E' giallo sulla morte di un bambino di 2 anni, deceduto all'ospedale di Pieve di Cadore (Belluno) dopo essere stato colto da un malore in casa. Tra le possibili cause del decesso, c'è l'ipotesi che po ...Sono in arrivo su gran parte della Toscana, con tutta la provincia di Pisa interessata, piogge e forti temporali, effetto dell’accentuata instabilità sul Mediterraneo determinata da afflusso di aria p ...