“È emozionante” | Antonella Clerici non ci crede | riceve una vera dichiarazione d’amore

(Di sabato 30 luglio 2022) Arriva una confessione del tutto inattesa per la conduttrice: il famoso anchorman la tiene in palmo di mano.(fonte youtube)La navigatarappresenta da molti anni un punto fermo per l’emittente pubblica. Volto storico de “La prova del cuoco”, la mattatrice milanese ha intrattenuto milioni di spettatori nella fascia oraria mattutina del palinsesto RAI. La sua variopinta carriera è iniziata nel 1985, ed è stata costellata da premi e successi televisivi. Senza abbandonare il mondo della cucina, dal 2020è al timone di “The Voice Senior”, il talent riservato alle rivelazioni canore dai sessant’anni in su. Un noto conduttore Mediaset ha riservato lodi sperticate alla ...

sportli26181512 : Atletica, Mondiali Eugene: Stano le dedica l'oro nella marcia, Palmisano si commuove VIDEO: Momento emozionante in… -

Sky Sport

Nel giorno della mia ripartenza, ero per strada, ho ricevuto un messaggiodalla Signora ... 5 Agosto Giovinazzo (con Uccio De Santis, Umberto Sardella eGenga del Mudù), 7 Agosto ...Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è. E lo è ancora di più in ... Per quanto riguarda il programma, invece, al timone ci sarà ancoraClerici con Orietta ... Atletica, Mondiali Eugene: Stano le dedica l'oro nella marcia, Palmisano si commuove VIDEO Arriva una confessione del tutto inattesa per la conduttrice Antonella Clerici: il famoso anchorman la tiene in palmo di mano.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...