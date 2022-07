Dramma in casa: bambino di 7 anni ritrovato morto nella lavatrice. Cos’avevano fatto i genitori (Di sabato 30 luglio 2022) Siamo di fronte ad un ennesimo Dramma infantile. Questa volta lo scenario è il Texas. I genitori adottivi della vittima erano convinti che il loro figlio fosse scomparso e decidono di denunciare l’accaduto. Due ore dopo però, il bambino viene ritrovato senza vita. Un episodio che ha dell’incredibile e che ha provocato un dolore immenso nella famiglia del piccolo di 7 anni. Ma come è stato possibile che accadesse qualcosa del genere? Vediamone i dettagli. Il Dramma si è consumato precisamente a Spring, in Texas. Il piccolo di 7 anni si chiamava Troy Khoeler. I suoi genitori ne avevano segnalato la scomparsa all’ufficio dello sceriffo della contea di Harris. La denuncia è stata fatta appena due ore prima rispetto al ... Leggi su howtodofor (Di sabato 30 luglio 2022) Siamo di fronte ad un ennesimoinfantile. Questa volta lo scenario è il Texas. Iadottivi della vittima erano convinti che il loro figlio fosse scomparso e decidono di denunciare l’accaduto. Due ore dopo però, ilvienesenza vita. Un episodio che ha dell’incredibile e che ha provocato un dolore immensofamiglia del piccolo di 7. Ma come è stato possibile che accadesse qualcosa del genere? Vediamone i dettagli. Ilsi è consumato precisamente a Spring, in Texas. Il piccolo di 7si chiamava Troy Khoeler. I suoine avevano segnalato la scomparsa all’ufficio dello sceriffo della contea di Harris. La denuncia è stata fatta appena due ore prima rispetto al ...

