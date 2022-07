Downton Abbey, la costumista Anna Robbins: "Vestire Maggie Smith è un onore" (Di sabato 30 luglio 2022) Intervista video ad Anna Robbins, costumista di Downton Abbey 2 - A New Era. Ecco com'è stato Vestire Maggie Smith e disegnare il vestito da sposa di Lucy. Downton Abbey: A New Era è disponibile in DVD e bluray dal 14 luglio. In questo secondo film che continua la storia della serie tv creata da Julian Fellowes c'è un matrimonio, quello tra Tom (Allen Leech) e Lucy (Tuppence Middleton) e una festa in una villa francese. A casa Grantham arrivano perfino delle stelle del cinema americano. Come sempre c'è un grande sfoggio di costumi in Downton Abbey: A New Era. Quelli del film sono opera di Anna Robbins, che segue questi personaggi fin dalle ultime due ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 luglio 2022) Intervista video addi2 - A New Era. Ecco com'è statoe disegnare il vestito da sposa di Lucy.: A New Era è disponibile in DVD e bluray dal 14 luglio. In questo secondo film che continua la storia della serie tv creata da Julian Fellowes c'è un matrimonio, quello tra Tom (Allen Leech) e Lucy (Tuppence Middleton) e una festa in una villa francese. A casa Grantham arrivano perfino delle stelle del cinema americano. Come sempre c'è un grande sfoggio di costumi in: A New Era. Quelli del film sono opera di, che segue questi personaggi fin dalle ultime due ...

Linkiesta : Il giorno in cui mio fratello #Draghi ha trattato da imbecilli gli imbecilli Ai senatori che gli hanno attribuito… - Nutizieri : Eventi 30 luglio a Bologna e dintorni: Sorrentino in piazza per 'Il divo', Downton Abbey e la Rettore a San Lazzaro… - dewdrops_ : Ho finito Downton Abbey e beh dritto dritto al primo posto nella lista delle cose che mi hanno fatto piangere di pi… - Miriki_md : @MusinoRoberta Simpatica! Sei al suo servizio ?? Downton Abbey praticamente - Cinema_Saronno : Questo week end al ??#CinemaSottoLeStelle?? ??#WEST_SIDE_STORY ??#DOWNTON_ABBEY_II ??#DUNE ?? Ingresso UNICO €6,50 ??… -