Dove vedere Inter-Lione, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Sportitalia? (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo i test contro Lugano, Monaco e Lens, i nerazzurri affronteranno la quarta amichevole ufficiale contro un’altra squadra francese. Ricordiamo che la squadra di Simone Inzaghi inizierà la stagione il prossimo 13 agosto a Lecce. Il match Inter-Lione si gioca domani, sabato 30 luglio, alle ore 20.30 nell’Orogel Stadium di Cesena. I nerazzurri saranno poi impegnati poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Il Milan vince contro il Napoli, il riepilogo della domenica di Serie A Inter, si tenta il colpo Bellerin per il dopo Hakimi Inter-Raspadori, parla il DS Carnevali: “Lui è fuori dal mercato. Sappiamo però…” Dove vedere Inter-Juventus ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo i test contro Lugano, Monaco e Lens, i nerazzurri affronteranno la quarta amichevole ufficiale contro un’altra squadra francese. Ricordiamo che la squadra di Simone Inzaghi inizierà la stagione il prossimo 13 agosto a Lecce. Il matchsi gioca domani, sabato 30 luglio, alle ore 20.30 nell’Orogel Stadium di Cesena. I nerazzurri saranno poi impegnati poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Il Milan vince contro il Napoli, il riepilogo della domenica di Serie A, si tenta il colpo Bellerin per il dopo Hakimi-Raspadori, parla il DS Carnevali: “Lui è fuori dal mercato. Sappiamo però…”-Juventus ...

AnnalisaChirico : L’Italia ha smesso di contrastare l’immigrazione irregolare: li accogliamo e basta. Il risultato è lo scempio di di… - ScaltritiLab : Nel video non si vedono le supposte torture, ne sappiamo dove si troverebbero quei laboratori. Disinformazione pura… - minsarahyoon : Questo è il palco Bud Light Seltzer dove domenica si esibirà Hobi ???????? Oh mio dio non vedo l'ora di vedere il mare… - Vinc881 : @IMAntipatico @NonConoscoVG Dove posso vedere questo sorriso ?? - givenshero : @greatdctective MI DISP AMO I CAN'T, non mi piace molto, soprattutto versione gioco dove la faccia è fatta malino,… -