Dov'è caduto alla fine il razzo cinese precipitato dallo spazio: il video (Di sabato 30 luglio 2022) E alla fine il razzo cinese non è caduto sull'Italia, ed era quasi scontato fosse così. Si fa spesso allarmismo per notizie simili, sfruttando la remota possibilità che un oggetto in caduta dallo spazio possa schiantarsi in territorio italiano. È... Leggi su europa.today (Di sabato 30 luglio 2022) Eilnon èsull'Italia, ed era quasi scontato fosse così. Si fa spessormismo per notizie simili, sfruttando la remota possibilità che un oggetto in cadutapossa schiantarsi in territorio italiano. È...

jktaevphoria : no ma in che senso è caduto un maxi schermo addosso a degli artisti e uno di loro è in coma adesso che cazzo signif… - CalzolariG : @g_brescia @GiuseppeConteIT @M5S_Camera @Mov5Stelle Ammazza, stanno facendo tutto proprio ora che è caduto il gover… - DioPadreterno : @mara_carfagna @repubblica I 'pollittici' dovrebbero essere querelati per DIFFAMAZIONE. Chi ha guidato il PAESE fin… - Sett16050134 : Il PD sostenne il taglio dei parlamentari con la promessa di una nuova legge elettorale. Era il 2020, ora siamo nel… - 8zanz8 : @discordoconme @UgoMancioli @cerrato_lorenzo @peppeprovenzano @pbersani @NFratoianni @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle… -