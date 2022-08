Donatella Di Cesare: 'Non mi candido ma sono pronta per il progetto Santoro' (Di sabato 30 luglio 2022) È stata ospite fissa dei talk show e adesso qualcuno ha fatto il suo nome. "In queste elezioni assolutamente non mi candiderò ma mi occuperò del progetto di Santoro. Io ho aderito all'iniziativa del ... Leggi su globalist (Di sabato 30 luglio 2022) È stata ospite fissa dei talk show e adesso qualcuno ha fatto il suo nome. "In queste elezioni assolutamente non mi candiderò ma mi occuperò deldi. Io ho aderito all'iniziativa del ...

LaviniaRittator : RT @elevisconti: Dice #Santoro che c’è spazio per un campo politico “alternativo”, partendo da chi ha partecipato alla serata “#PaceProibit… - zio_Rola : @AlbertoFazolo @NATO Beh, se la filosofessa della complessitah Donatella di Cesare segue questo luminare siamo a posto - ultimo_uomo : RT @elevisconti: Dice #Santoro che c’è spazio per un campo politico “alternativo”, partendo da chi ha partecipato alla serata “#PaceProibit… - LFoxfr : RT @elevisconti: Dice #Santoro che c’è spazio per un campo politico “alternativo”, partendo da chi ha partecipato alla serata “#PaceProibit… - MrLin27 : RT @elevisconti: Dice #Santoro che c’è spazio per un campo politico “alternativo”, partendo da chi ha partecipato alla serata “#PaceProibit… -