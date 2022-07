Dispersione scolastica, ecco il piano del Ministero da 1,5 miliardi [VIDEO] (Di sabato 30 luglio 2022) Un piano da 1,5 miliardi contro la Dispersione scolastica e le povertà educative e per superare i divari territoriali. È quanto prevede il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Istruzione che, dopo una prima fase dedicata all’edilizia scolastica e agli Avvisi per gli Enti locali, entra ora nella seconda, quella dedicata alle scuole, con fondi che arriveranno direttamente agli Istituti scolastici per migliorare i risultati negli apprendimenti di studentesse e studenti. L'articolo Dispersione scolastica, ecco il piano del Ministero da 1,5 miliardi VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 luglio 2022) Unda 1,5contro lae le povertà educative e per superare i divari territoriali. È quanto prevede ilNazionale di Ripresa e Resilienza per l’Istruzione che, dopo una prima fase dedicata all’ediliziae agli Avvisi per gli Enti locali, entra ora nella seconda, quella dedicata alle scuole, con fondi che arriveranno direttamente agli Istituti scolastici per migliorare i risultati negli apprendimenti di studentesse e studenti. L'articoloildelda 1,5

