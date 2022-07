Delirio dei medici | meno cure | inquinano

(Di sabato 30 luglio 2022) In un interessante articolo pubblicato il 30 luglio su LaVerità, redatto da Giorgio Gandola, apprendiamo che persino il FNOMCeO (impronunciabile acronimo della Federazione Nazionale dell’Ordine deiChirurghi e degli Odontoiatri) sarebbe parte attiva del dilagante gretinismo italiano. Condividendo con sacra devozione le preoccupazioni pseudo-scientifiche di Greta Thumberg, alias Cassandra climatica del terzo millennio, Guido Giustetto, responsabile della commissione Salute e Ambiente di questa potente organizzazione, ha puntato il dito contro un presunto eccesso nell’uso degli esami clinici, come le risonanze magnetiche e le analisi del sangue. «L’ambiente è un problema di salute – ha sentenziato Giustetto -, le modificazioni dell’ambiente incidono sulla salute e il sistema delle organizzazioni sanitarie contribuisce in una parte non piccola al riscaldamento ...

