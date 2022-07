De Ketelaere al Milan, ci siamo: fissato il giorno delle visite mediche (Di sabato 30 luglio 2022) Una trattativa durata mesi quella tra Milan e Club Brugge per portare a Milano il giovane talento Belga Charles De Ketelaere, che però è giunta al termine nel migliore dei modi. Dopo aver trovato l’accordo per il prezzo del cartellino e per lo stipendio del calciatore, il Milan ha programmato le visite mediche e la firma sul contratto del giocatore, che secondo quanto riportato da Nicolo Schirà saranno lunedì. Il trequartista belga che ha incantato diversi club europei firmerà un contratto di 5 anni con i rossoneri a 2.2 milioni all’anno. De Ketelaere Milan Club Brugge Il Club Brugge invece guadagnerà dalla vendita del giocatore 31 milioni + 4 legati ai bonus, prezzo rialzato rispetto alle prime offerte formulate dal club ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Una trattativa durata mesi quella trae Club Brugge per portare ao il giovane talento Belga Charles De, che però è giunta al termine nel migliore dei modi. Dopo aver trovato l’accordo per il prezzo del cartellino e per lo stipendio del calciatore, ilha programmato lee la firma sul contratto del giocatore, che secondo quanto riportato da Nicolo Schirà saranno lunedì. Il trequartista belga che ha incantato diversi club europei firmerà un contratto di 5 anni con i rossoneri a 2.2 milioni all’anno. DeClub Brugge Il Club Brugge invece guadagnerà dalla vendita del giocatore 31 milioni + 4 legati ai bonus, prezzo rialzato rispetto alle prime offerte formulate dal club ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - DAZN_IT : ?? De Ketelaere arriverà nelle prossime ore a Milano #Milan #DAZN - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - fradettofanpage : RT @FraNasato: Secondo il sito della Gazzetta dello Sport De Ketelaere atteso tra domani e lunedì a Milano, non oggi #Milan - FraNasato : Secondo il sito della Gazzetta dello Sport De Ketelaere atteso tra domani e lunedì a Milano, non oggi #Milan -