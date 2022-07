Danko | un film girato da Walter Hill quando era ai massimi del film d' azione

(Di sabato 30 luglio 2022)Iris ore 21. Con Arnold Schwarzenegger, James Belushi e Gina Gershon. Regia di. Produzione USA 1988. Durata: 1 ora e 44 minuti LA TRAMA Un mafioso russo scappa dalla Russia e si rifugia in America. Le autorità sovietiche gli mandano dietro un roccioso capitano (Schwarzenegger ovviamente). Il roccioso arriva a Chicago e trova difficoltosa la collaborcoi colleghi statunitensi. Dopo una lunga serie di sparatorie e inseguimenti però il mafioso è raggiunto e ucciso. Il roccioso torna in patria ma con una certa riluttanza (a Chicago s'era francamente ben ambientato). PERCHÈ VEDERLO Perché è undiera una deidel ...

