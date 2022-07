Daniele Franci, arrestato il direttore teatrale: abusi sessuali sugli allievi (Di sabato 30 luglio 2022) abusi sessuali su una decina di ex allievi , arrestato a Reggio Emilia un noto direttore teatrale. Daniele Franci , 45 anni a dicembre, è il fondatore e direttore artistico dell' associazione ... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022)su una decina di exa Reggio Emilia un noto, 45 anni a dicembre, è il fondatore eartistico dell' associazione ...

LaStampa : Abusi sugli allievi, alcuni minorenni: arrestato a Reggio Emilia il direttore artistico Daniele Franci - GAngrilli : RT @fratotolo2: Ecco alcuni screenshot presi dal profilo di Daniele Franci, arrestato per abusi sessuali su minori. - RoosterNews1 : ? Continuano i crimini in casa PD. Daniele Franci, attivista #LGBT veniva inviato con i soldi pubblici a fare il l… - PeterCinzius : RT @fratotolo2: Ecco alcuni screenshot presi dal profilo di Daniele Franci, arrestato per abusi sessuali su minori. - Olindo35055898 : RT @cristinagauri: Il direttore di teatro arrestato per abusi sugli allievi Daniele Franci è letteralmente uno dei #soyjak. Il caso non es… -