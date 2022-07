DAMMI IL CINQUE! Elena Micheli campionessa del mondo di pentathlon, è azzurra la regina di Alessandria d’Egitto! (Di sabato 30 luglio 2022) Sfolgora una luce azzurra nella tarda serata di Alessandria d’Egitto, sede dei Mondiali senior 2022 di pentathlon moderno: Elena Micheli (Carabinieri) si prende tutto, centrando oro e titolo iridato nella prova individuale femminile, specialità olimpica dello sport del soldato. Nella finale l’azzurra conquista il primo posto al termine di una gara nella quale è stata sempre in testa alla classifica, dominando tutte le prove ed amministrando poi il margine acquisito nel laser run conclusivo che la porta al gradino più alto del podio. Era lecito sognare dopo l’ottima prova nel ranking round di scherma di giovedì, con l’azzurra in testa alla classifica dopo la scrematura avvenuta al termine della semifinale, con l’azzurra che aveva fatto segnare il ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Sfolgora una lucenella tarda serata did’Egitto, sede dei Mondiali senior 2022 dimoderno:(Carabinieri) si prende tutto, centrando oro e titolo iridato nella prova individuale femminile, specialità olimpica dello sport del soldato. Nella finale l’conquista il primo posto al termine di una gara nella quale è stata sempre in testa alla classifica, dominando tutte le prove ed amministrando poi il margine acquisito nel laser run conclusivo che la porta al gradino più alto del podio. Era lecito sognare dopo l’ottima prova nel ranking round di scherma di giovedì, con l’in testa alla classifica dopo la scrematura avvenuta al termine della semifinale, con l’che aveva fatto segnare il ...

