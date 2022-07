Da Parigi – Per OM, il dossier Jordan Veretout (AS Roma) è complicato (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-29 22:10:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Come previsto, Nuno Tavares è arrivato venerdì a Marsiglia. Il lato sinistro (22 anni) ha superato la visita medica e l’annuncio ufficiale del suo arrivo non dovrebbe tardare ulteriormente. L’OM ha raggiunto un accordo con l’Arsenal per un prestito stagionale senza opzione di riscatto dopo i primi contatti più di un mese fa. Con questa firma, Igor Tudor ha ottenuto il pistone sinistro affermato per animare il suo sistema di gioco in 3-5-2 o 3-4-3. La dirigenza marsigliese sta ancora lavorando per reclutare un nuovo centrocampista, mentre la pista di Jordan Veretout è complicata. L’AS Roma, dove il 29enne nazionale francese è ancora sotto contratto fino al 2024, è disposta a separarsi dal proprio giocatore, ma non ... Leggi su justcalcio (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-29 22:10:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Come previsto, Nuno Tavares è arrivato venerdì a Marsiglia. Il lato sinistro (22 anni) ha superato la visita medica e l’annuncio ufficiale del suo arrivo non dovrebbe tardare ulteriormente. L’OM ha raggiunto un accordo con l’Arsenal per un prestito stagionale senza opzione di riscatto dopo i primi contatti più di un mese fa. Con questa firma, Igor Tudor ha ottenuto il pistone sinistro affermato per animare il suo sistema di gioco in 3-5-2 o 3-4-3. La dirigenza marsigliese sta ancora lavorando per reclutare un nuovo centrocampista, mentre la pista diè complicata. L’AS, dove il 29enne nazionale francese è ancora sotto contratto fino al 2024, è disposta a separarsi dal proprio giocatore, ma non ...

